Olimpiadi di cybersicurezza Salerno ospita le finali nazionali con 100 studenti
Dal 17 al 19 aprile 2026, Salerno ospiterà le finali nazionali delle Olimpiadi di cybersicurezza, che vedranno la partecipazione di 100 studenti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si svolgerà nella città campana, offrendo l'opportunità di confrontarsi in competizioni legate alla sicurezza informatica. L'evento rappresenta un momento di confronto tra giovani talenti italiani nel settore digitale.
Sarà Salerno a ospitare, dal 17 al 19 aprile 2026, le finali nazionali delle Olimpiadi di cybersicurezza, con la partecipazione di 100 studenti provenienti da tutta Italia. I ragazzi, selezionati nei mesi scorsi, rappresentano le eccellenze emergenti nel campo della sicurezza informatica, distinguendosi tra oltre 3.200 partecipanti🔗 Leggi su Zon.it
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