Nuove Indicazioni nazionali Informatica | gli studenti della Prima media 26 27 dovranno recuperare le nuove competenze nell’arco del triennio Il ruolo del Collegio

Le nuove Indicazioni nazionali del 2025 prevedono che gli studenti della Prima media (anni 2026-2027) debbano acquisire le competenze di informatica nel corso del triennio. Tra le novità, l’inserimento esplicito dell’informatica come obiettivo di apprendimento per la scuola primaria. Il ruolo del Collegio dei docenti sarà centrale nel definire le strategie di recupero e consolidamento di queste competenze.

Tra le novità introdotte dalle Indicazioni nazionali 2025 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo c’è l’ingresso esplicito dell’informatica tra gli obiettivi di apprendimento della scuola primaria. La modifica del curricolo comporta però anche in questo caso una fase di transizione che coinvolgerà direttamente le prime classi della scuola secondaria di primo grado a partire dall’anno scolastico 20262027. L'articolo Nuove Indicazioni nazionali, Informatica: gli studenti della Prima media (2627) dovranno recuperare le nuove competenze nell’arco del triennio. Il ruolo del Collegio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Cambia la storia, alla Primaria si arriverà all’espansione islamica e gli studenti della prima Media del 2026/27 dovranno studiare di più. Ecco perché e il ruolo del Collegio docentiL’introduzione delle Indicazioni nazionali 2025 modifica la scansione degli insegnamenti di storia tra scuola primaria e secondaria di primo grado.

Informatica già alla Primaria e prime competenze sull’Intelligenza Artificiale. Cosa prevedono le Nuove indicazioni nazionaliLe nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con il decreto ministeriale 9...

Altri aggiornamenti su Nuove Indicazioni

Temi più discussi: Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027, MIM emana la nota: latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all'Intelligenza Artificiale nel curricolo; Nuove Indicazioni primo ciclo: a settembre si parte, con qualche dubbio ancora su storia e latino; Nuove Indicazioni nazionali primo ciclo: Latino, informatica e IA tra le novità. NOTA; Cosa cambia nella didattica: un confronto tra le Indicazioni del 2012 e del 2025.

Informatica già alla Primaria e prime competenze sull’Intelligenza Artificiale. Cosa prevedono le Nuove indicazioni nazionaliLe nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, adottate con il decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, rafforzano in modo significativ ... orizzontescuola.it

Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027, MIM emana la nota: latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricoloIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’attuazione delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo. Il quadro è definito dal decreto mini ... orizzontescuola.it

Nuove Indicazioni nazionali Primo ciclo dal 2026-2027, MIM emana la nota: latino opzionale alle medie e più informatica e approccio all’Intelligenza Artificiale nel curricolo. https://www.orizzontescuola.it/nuove-indicazioni-nazionali-primo-ciclo-dal-2026-2027- - facebook.com facebook

Gli investitori attendono nuove indicazioni sui risultati societari con particolare attenzione sui dati di Nvidia, che potrebbero fornire indicazioni rilevanti per il comparto Tecnologico. L’andamento odierno registra una sovraperformance di FTSE MIB e IBEX per B x.com