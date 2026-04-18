De Zerbi difende il gruppo | coraggio e carattere dopo il pareggio

Il Tottenham di De Zerbi ha concluso il match contro il Brighton con un pareggio 2-2 in casa. La partita si è conclusa con i due gol della squadra ospite segnati negli ultimi minuti di entrambi i tempi. Dopo il risultato, l'allenatore ha parlato della forza del gruppo, evidenziando il coraggio e il carattere dei giocatori in una fase difficile della stagione. La squadra ora si concentra sulla corsa salvezza, fondamentale per il cammino futuro.

Il Tottenham di De Zerbi si trova a dover affrontare una corsa salvezza cruciale dopo il pareggio per 2-2 subito in casa contro il Brighton, in un match dove i punti sono sfuggiti ai padroni di casa proprio negli istanti conclusivi di entrambi i tempi. Nonostante l’amarezza per un risultato che appare come una sconfitta vista la gestione della gara, il tecnico ha scelto di difendere con forza il gruppo, puntando tutto sulla tenacia dei suoi uomini in questa fase decisiva del campionato. L’approccio tattico e la difesa del gruppo dopo l’errore di Danso. Il clima nello spogliatoio è stato immediatamente influenzato dalle parole del tecnico, che ha voluto proteggere la squadra dopo l’episodio che ha portato al gol del pareggio del Brighton, causato da una svista di Danso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Zerbi difende il gruppo: coraggio e carattere dopo il pareggio Notizie correlate De Zerbi risveglia il Tottenham: cena di gruppo per uscire dal fangoIl Tottenham di De Zerbi cerca una via d’uscita dalla zona retrocessione della Premier League attraverso un metodo radicato nella tradizione... De Zerbi potrebbe tornare in panchina dopo il rifiuto al Marsiglia?Roberto De Zerbi appare pronto a una nuova opportunità in Premier League, dopo la separazione dal Marsiglia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Buonfiglio difende Gravina: Non mi va quando si crocifigge un presidente; Emozioni Neroverdi | Raspadori e Berardi firmano il colpo a Genova; Amici 25, Gigi D'Alessio difende Riccardo ma Pettinelli sbotta: 'Parli con frasi fatte'. Al gol del Sunderland, De Zerbi ha compreso l’enormità del compito che lo attendeL'analisi del Guardian sull'esordio di De Zerbi in Premier League: sconfitto in casa del Sunderland e sempre più nella melma ... ilnapolista.it Incubo De Zerbi, Luis Enrique lo difende: È un grande allenatore, mi piace la sua filosofiaDopo la pesantissima sconfitta subita dall’Olympique Marsiglia al Parco dei Principi contro il PSG (5-0), c’è un uomo finito più di tutti nel mirino delle critiche. Roberto De Zerbi. L’allenatore ... m.tuttomercatoweb.com “No a #DeZerbi”, i tifosi del #Tottenham si ribellano al suo possibile arrivo Lo riporta il Daily Mail. "Quando un tecnico difende pubblicamente Greenwood e ridimensiona quanto accaduto, minimizza la gravità della violenza contro le donne", recita il comunicat x.com «La prof reagisce immediatamente alzando i toni e difendendo a spada tratta il suo allievo, e da lì parte un botta e risposta sempre più acceso che mette in subbuglio lo studio. » Sabato 18 aprile il Serale di Amici 25 torna a catalizzare l’attenzione dei fan di M - facebook.com facebook