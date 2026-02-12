De Zerbi potrebbe tornare in panchina dopo il rifiuto al Marsiglia?

Roberto De Zerbi potrebbe tornare a sedere in panchina in Premier League. Dopo aver rifiutato il Marsiglia, il tecnico italiano sembra pronto a una nuova sfida in Inghilterra. I rumors lo collegano a diversi club, ma ancora nessuna ufficialità. La sua decisione di lasciare la squadra francese lascia aperta la porta a un ritorno in campo.

Roberto De Zerbi appare pronto a una nuova opportunità in Premier League, dopo la separazione dal Marsiglia. L’esperienza recente in Francia ha riacceso l’interesse di club di alto livello, che cercano una guida tecnica in grado di imprimere una filosofia di gioco definita. Il profilo dell’allenatore italiano resta in cima alle valutazioni per la prossima stagione, grazie al suo metodo e alla capacità di creare un’identità di squadra. l’addio al Marsiglia ha riaperto i riflettori sul tecnico, che rischiava di restare lontano dai palcoscenici principali per breve tempo. fonti di mercato indicano un coinvolgimento concreto da parte di Manchester United e Tottenham, con i Spurs ritenuti in posizione favorevole per avviare un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

