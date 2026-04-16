Il Tottenham di De Zerbi ha organizzato una cena di gruppo con l’obiettivo di rafforzare lo spirito di squadra e migliorare le prestazioni in campionato. La decisione arriva in un momento difficile, con la squadra impegnata a risalire dalla zona retrocessione della Premier League. De Zerbi, nuovo allenatore, sta cercando di applicare un approccio basato sulla tradizione calcistica italiana per affrontare le sfide del campionato.

Il Tottenham di De Zerbi cerca una via d’uscita dalla zona retrocessione della Premier League attraverso un metodo radicato nella tradizione calcistica italiana. Questa settimana, il tecnico ha portato l’intera rosa a cena nel ristorante Bacchanalia di Mayfair, puntando sulla coesione del gruppo per invertire una stagione finora caratterizzata da instabilità e risultati negativi. La strategia del gruppo contro la crisi tecnica. Gestire uno spogliatoio in difficoltà richiede spesso interventi che vadano oltre i confini del campo da gioco. De Zerbi, dopo il debutto amaro contro il Sunderland dove la squadra è stata sconfitta, ha scelto di concentrarsi sulla componente mentale dei suoi giocatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Zerbi risveglia il Tottenham: cena di gruppo per uscire dal fango

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