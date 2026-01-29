De Laurentiis al lavoro per stadio e centro sportivo

Aurelio De Laurentiis sta cercando un’area a Napoli dove costruire il nuovo stadio e il centro sportivo del club. Il presidente del Napoli si muove sul territorio, valutando diverse zone per realizzare le strutture che servono al team. Il progetto è in fase di definizione, e De Laurentiis sta incontrando i tecnici e i proprietari per trovare la soluzione migliore.

Continua il lavoro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per trovare dove poter costruire il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo per il suo club. Il patron azzurro questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Napoli Est, nella zona dell’ex Raffineria in compagnia dell’Ad Andrea Chiavelli. Un progetto che il presidente partenopeo ha in mente da diversi anni e che prova a farlo prendere sempre più forma. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis al lavoro per stadio e centro sportivo Approfondimenti su De Laurentiis Al Work De Laurentiis accelera su stadio e centro sportivo Il presidente De Laurentiis ha annunciato un’accelerazione nei progetti di sviluppo dello stadio e del centro sportivo del Napoli, evidenziando l’importanza di investimenti strutturali per il miglioramento delle infrastrutture del club. De Laurentiis: "Sento Conte ogni giorno. Ora il nuovo centro sportivo, poi spero lo stadio" Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rivela di avere un rapporto quotidiano con l’allenatore Spalletti e con Antonio Conte. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. De Laurentiis all'attacco: Il Maradona Un semicesso Ultime notizie su De Laurentiis Al Work Argomenti discussi: Luigi De Laurentiis presenta Longo e annuncia: Mi trasferisco a Bari per lavorare con la squadra; Tuttosport - Il mercato del Napoli può sbloccarsi subito: De Laurentiis chiede un Consiglio federale straordinario, ma le altre big sono contrarie; Costo del lavoro, clima teso in Lega: confronto acceso tra De Laurentiis, Marotta e Chiellini; Napoli, il mercato resta a saldo zero a gennaio. De Laurentiis, blitz per cambiare le regole del mercato: Juve e Inter furiose, oggi la Figc darà una mano al NapoliConsiglio Federale straordinario per sbloccare la situazione del mercato del Napoli: ecco cosa ha ottenuto in Assemblea di Lega De Laurentiis. Alta tensione. sport.virgilio.it La Figc sgambetta De Laurentiis sul mercato, cosa serve per evitare il blocco: lo scenarioLa Figc ha chiesto alla Lega Calcio l’unanimità sulla richiesta di cambio delle regole sul blocco di mercato che penalizzano il Napoli di De Laurentiis ... sport.virgilio.it Costo del lavoro, clima teso in Lega: confronto acceso tra De Laurentiis, Marotta e Chiellini - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.