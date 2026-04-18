David Juve è l’ultima occasione | solo questo scenario può evitargli l’addio

Un nuovo capitolo si apre nella vicenda che coinvolge il calciatore, considerato un elemento chiave per il futuro della squadra. Le trattative tra le parti sembrano aver raggiunto un punto cruciale, con un’unica possibilità residua per evitare la separazione. La decisione finale dipende da un’ultima opportunità che potrebbe cambiare gli sviluppi di questa situazione, mantenendo in gioco la possibilità di un rinnovo o di un addio definitivo.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Kessie Juve: la dirigenza ha mosso questo primo passo. Così si può superare lo scoglio ingaggio Calciomercato Juve: identikit chiarissimo! Individuato il centrocampista che serve nel 202627 Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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