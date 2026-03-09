David demoralizzato | non sente più la fiducia della Juve In estate può trasferirsi in questo club

Da juventusnews24.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David si trova in una fase di sconforto perché non riceve più la fiducia dalla Juventus. La situazione ha portato a un senso di demoralizzazione, e ora si ipotizza un suo possibile trasferimento in un altro club durante la prossima estate. La scelta potrebbe rappresentare un passo per cercare nuove opportunità e lasciare alle spalle le difficoltà recenti.

Calciomercato Juventus: conferme sul futuro di Boga! Bianconeri sempre più orientati a prendere questa decisione in estate. Ultimissimi aggiornamenti Nico Gonzalez Juventus, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid: la posizione del Colchoneros e il punto sul futuro dell’argentino Openda Juve, il belga in panchina contro il Pisa: addio in estate? Le ultimissime sul futuro del giocatore bianconero Osimhen Juventus, il nigeriano giura fedeltà al Galatasaray e spegne le voci di mercato: «Amo questa squadra e questo club» Esordio Oboavwoduo: primi minuti con la Next Gen, Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

david demoralizzato non sente pi249 la fiducia della juve in estate pu242 trasferirsi in questo club
© Juventusnews24.com - David demoralizzato: non sente più la fiducia della Juve. In estate può trasferirsi in questo club

Articoli correlati

Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate. Svelato questo scenario!Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate.

Leggi anche: Padovano sulla Juve: «Spalletti ha messo le cose a posto. David può essere l’attaccante giusto. Spero che arrivi questo giocatore in estate»

Trova facilmente notizie e video collegati.