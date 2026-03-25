Il sindaco ha annunciato la sua ricandidatura, affermando che c’è ancora molto da realizzare per la comunità. In un discorso pubblico, ha sottolineato l’importanza di proseguire i progetti avviati e di lavorare insieme per migliorare la qualità della vita locale. La decisione arriva a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative.

Ventura annuncia la ricandidatura: "Possiamo fare ancora molto per la nostra comunità". Il sindaco uscente Stefano Martino Ventura ha annunciato ufficialmente la propria ricandidatura alle prossime elezioni amministrative, in programma il 24 e 25 maggio, alla guida della coalizione di centrosinistra. L’annuncio è stato accompagnato anche da un video diffuso online, nel quale il primo cittadino ripercorre i cinque anni di mandato appena trascorsi e spiega le ragioni della sua scelta di tornare a chiedere la fiducia dei cittadini. Il Partito Democratico di Corsico ha accolto con favore la decisione del sindaco uscente, sottolineando la volontà di proseguire il percorso amministrativo avviato cinque anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ventura ancora in corsa: "Possiamo fare tanto"

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