La Juventus sta esaminando la possibilità di acquistare l’attaccante uruguaiano, attualmente in forza all’Al-Hilal. La società ha avviato un procedimento per valutare i dettagli dell’eventuale trasferimento e ha iniziato a raccogliere informazioni sulla situazione contrattuale del giocatore. Nunez ha un contratto con il club saudita, e al momento non ci sono accordi ufficiali tra le parti coinvolte.

La Juventus ha avviato un’indagine per valutare l’acquisto di Darwin Nunez, attualmente sotto contratto con l’Al-Hilal. Il club bianconero ha richiesto formalmente informazioni sulla disponibilità dell’attaccante uruguaio. L’interesse della società torinese si concretizza in una richiesta di chiarimenti inviata alla dirigenza saudita. L’obiettivo è capire i margini di manovra per riportare in Italia un giocatore che aveva già attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A prima del suo trasferimento in Arabia Saudita. Nunez sta vivendo la stagione 2025-26 sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi. I numeri prodotti in Saudi Pro League indicano un rendimento solido, con sei reti segnate e quattro assist registrati nell’arco di 16 presenze effettuate in campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus, assalto a Darwin Nunez: pronti i passi per l’uruguaiano

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Nunez Juventus, il club monitora l’attaccante uruguaiano ma l’operazione rimane complessa. Il motivodi Angelo CiarlettaNunez Juventus, il club monitora il centravanti uruguaiano ma l’operazione rimane complessa per questo motivo.

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La Juve pensa a Darwin Nuñez: stipendio e durata del contratto dell'uruguaianoIl principale ostacolo per l'eventuale trasferimento resta l’ingaggio. Núñez percepisce uno stipendio molto elevato, vicino ai 20 milioni di euro a stagione. Una cifra fuori portata per gran parte dei ... tag24.it

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha effettuato un primo contatto esplorativo con l'Al-Hilal per sondare la disponibilità di Darwin Nunez in vista del mercato estivo Scoprite tutti i dettagli sulla pista di mercato su Tribuna, articolo ne - facebook.com facebook

La #Juventus ha fatto un sondaggio per Darwin #Nunez. I bianconeri proveranno anche a stringere per gli obiettivi in scadenza di contratto: Marcos #Senesi del Bournemouth, Leon #Goretzka del Bayern e #BernardoSilva del City. Molto, però, dipenderà dalla x.com