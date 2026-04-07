Calciomercato Juventus occhi sull’Arabia Saudita | i bianconeri puntano Darwin Núnez

Dopo la vittoria contro il Genoa allo Stadium nel giorno di Pasquetta, la Juventus si avvicina al quarto posto in classifica, che permette di qualificarsi alla prossima Champions League. Sul fronte del mercato, il club bianconero ha messo nel mirino un attaccante proveniente dall’Arabia Saudita, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della fine della stagione. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento a breve.

La vittoria contro il Genoa allo Stadium del lunedì di Pasquetta ha accorciato le distanze della Juventus dal 4° posto, che consentirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Il pareggio con del Como contro l’Udinese ha fatto sì che la squadra allenata da Luciano Spalletti si trovi ora a solo una lunghezza dai biancoblù. Nel mentre in casa bianconera si pensa già al prossimo calciomercato. Nonostante tutto dipenderà dal finale di stagione e dal rinnovo di Spalletti. I bianconeri stanno già lavorando al futuro, mettendo nel mirino alcuni profili interessanti. La società, dopo mercati faraonici ma fallimentari dal punto di vista tecnico, sembrerebbe intenzionata a ridurre al minimo il budget per gli investimenti, andando su profili a basso costo o a parametro zero che siano funzionali al progetto tattico dell’allenatore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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