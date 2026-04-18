Dario Amodei Anthropic | L’AI ha bisogno di regole come auto e aerei L’allarme su lavoro e cybersicurezza nell’intervista al Financial Times

Il ceo di Anthropic ha rilasciato un'intervista al Financial Times in cui ha sottolineato la necessità di stabilire regole più rigorose per l'intelligenza artificiale. Ha confrontato l'importanza di queste normative con quelle adottate nel settore automobilistico e dell'aviazione. L’intervista ha affrontato anche i rischi legati al lavoro e alla cybersicurezza, evidenziando le sfide che si pongono nella regolamentazione di questa tecnologia in rapido sviluppo.

In un’intervista al Financial Times, il ceo di Anthropic, Dario Amodei, torna a invocare regole più stringenti per l’intelligenza artificiale. Dopo il lancio del modello Claude Mythos, il manager di origini italiane – tra i protagonisti della corsa globale all’AI – si dice convinto che la tecnologia sia destinata a trasformare radicalmente economia e società. « L’arcobaleno non ha fine. C’è solo l’arcobaleno. Non vediamo rallentamenti», spiega, sottolineando come l’aumento della potenza di calcolo stia continuando a spingere avanti i modelli. Eppure, è proprio questa crescita ad alimentare i timori. Innanzitutto, quelli legati alla perdita di posti di lavoro: secondo Amodei, fino al 50% delle posizioni entry-level tra i colletti bianchi già nei prossimi anni.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Anthropic nel mirino del Pentagono: chi sono i fratelli Dario e Daniela Amodei – la schedaNell’inarrestabile corsa all’intelligenza artificiale, tra colossi tecnologici ed emergenti startup multimiliardarie, negli Stati Uniti, terreno... Aeroporti europei a rischio carburante: l’allarme del Financial TimesABBONATI A DAYITALIANEWS Riserve in calo e tensioni sulle forniture Gli aeroporti europei potrebbero affrontare una grave carenza di carburante per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perché Daniela e Dario Amodei meritano il più alto riconoscimento dello Stato italiano; Mythos: cos’è questa nuova AI e perché Anthropic non vuole farcela usare; Claude Mythos, il modello di Anthropic che spaventa: Per ora non lo diamo al pubblico, anteprima per le Big Tech; Così potente da far paura, ora anche Big Tech mette in guardia dai pericoli dell’Ia per la cyber sicurezza. Nella lista delle persone più influenti del Time del 2026 anche una quota italiana: Dario e Daniela AmodeiDalla malattia rara del padre allo scontro con Sam Altman, fino alla nascita di Anthropic, la storia di successo dei fratelli Amodei ... elle.com Ai, Amodei al Ft: servono regole come per auto e aereiPenso che dovremmo regolare l'intelligenza artificiale come regoliamo le auto e gli aerei. Lo ha detto Dario Amodei al Financial Times. primaonline.it Il posizionamento di Anthropic è tutto da studiare. Mentre denuncia/analizza i rischi dell’AI, costruisce modelli e sistemi all’avanguardia in grado di ridisegnare e trasformare interi settori. Dario Amodei, in questo quadro, assomiglia a un pensatore postmoderno x.com Lunghissima inchiesta del prestigioso settimanale scopre gli altarini del fondatore di Open Ai: «Sociopatico, mente da sempre a tutti». La spregiudicatezza politica e le faide con i «colleghi» Musk, Thiel e Dario Amodei. - facebook.com facebook