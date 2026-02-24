Anthropic nel mirino del Pentagono | chi sono i fratelli Dario e Daniela Amodei – la scheda

Dario e Daniela Amodei sono al centro di un'attenzione crescente del Pentagono, che li accusa di aver promosso tecnologie di intelligenza artificiale senza adeguate garanzie di sicurezza. La loro azienda, attiva nello sviluppo di sistemi avanzati, ha recentemente ricevuto richieste di chiarimenti su come gestiscono i rischi associati alle applicazioni militari. La questione riguarda anche la trasparenza dei progetti e il ruolo delle startup italiane nel panorama statunitense dell’IA.

Nell'inarrestabile corsa all'intelligenza artificiale, tra colossi tecnologici ed emergenti startup multimiliardarie, negli Stati Uniti, terreno fertile dell'IA a livello mondiale, due fratelli di origini italiane stanno diventando sempre più protagonisti affermando la loro visione. Si tratta del 43enne Dario Amodei e di Daniela Amodei, 39 anni, dal 2021 al vertice di Anthropic, dopo un passato in OpenAI con ruoli molto rilevanti nella progettazione dei primi sistemi commerciali di IA. Dario, fisico teorico di formazione, si è imposto come uno dei ricercatori più influenti nel campo dei modelli linguistici di grandi dimensioni con un approccio quasi filosofico alla materia.