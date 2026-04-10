Aeroporti europei a rischio carburante | l’allarme del Financial Times

Da dayitalianews.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli aeroporti europei si trovano attualmente di fronte a una diminuzione delle riserve di carburante e a tensioni nelle forniture. Secondo un articolo del Financial Times, questa situazione potrebbe portare a una grave carenza di combustibile per gli aerei nel giro di alcune settimane. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie aeree e le autorità di settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riserve in calo e tensioni sulle forniture. Gli aeroporti europei potrebbero affrontare una grave carenza di carburante per aerei nel giro di poche settimane. A lanciare l’allarme è il quotidiano britannico Financial Times, citando una comunicazione inviata alle istituzioni europee dal settore aeroportuale. Secondo quanto riportato, le riserve di carburante stanno rapidamente diminuendo, mentre le attuali tensioni geopolitiche e le attività militari stanno aggravando ulteriormente la situazione, mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. L’appello a Bruxelles. L’associazione Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Unione europea, ha scritto al commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas per segnalare le crescenti preoccupazioni sulla disponibilità di carburante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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