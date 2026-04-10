Aeroporti europei a rischio carburante | l’allarme del Financial Times

Gli aeroporti europei si trovano attualmente di fronte a una diminuzione delle riserve di carburante e a tensioni nelle forniture. Secondo un articolo del Financial Times, questa situazione potrebbe portare a una grave carenza di combustibile per gli aerei nel giro di alcune settimane. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie aeree e le autorità di settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riserve in calo e tensioni sulle forniture. Gli aeroporti europei potrebbero affrontare una grave carenza di carburante per aerei nel giro di poche settimane. A lanciare l’allarme è il quotidiano britannico Financial Times, citando una comunicazione inviata alle istituzioni europee dal settore aeroportuale. Secondo quanto riportato, le riserve di carburante stanno rapidamente diminuendo, mentre le attuali tensioni geopolitiche e le attività militari stanno aggravando ulteriormente la situazione, mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. L’appello a Bruxelles. L’associazione Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Unione europea, ha scritto al commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas per segnalare le crescenti preoccupazioni sulla disponibilità di carburante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aeroporti europei a rischio carburante: l’allarme del Financial Times Leggi anche: Il Financial Times su Hormuz: aeroporti europei a rischio carenza carburanti "Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane": l'allarme sui voli, rischi e prospettiveGli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre... Hormuz, allarme Ft: se non riapre completamente aeroporti Ue a rischio carburante in tre settimane Temi più discussi: Ft, 'aeroporti Ue a rischio carburante entro tre settimane'; Trasporto aereo, l’allarme degli aeroporti europei; Voli a rischio? Aeroporti quasi a secco, cosa succede se Hormuz non riapre a breve; Trump attacca l'Iran su Hormuz: Gestione pessima, non è l'accordo. Starmer: Con il tycoon ho discusso anche di opzioni militari sullo Stretto. Financial Times: 'Gli aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane'L'associazione di categoria avverte Bruxelles che le riserve stanno finendo mentre l'impatto delle attività militari sta mettendo ulteriormente a dura prova le forniture (ANSA) ... ansa.it Aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane: l'allarme sui voli, rischi e prospettiveUna lettera inviata da Aci Europe al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas è stata pubblicata dal quotidiano economico-finanziario britannico Financial Times. Nel documento l'associa ... gazzetta.it (da HuffpostItalia) Il Financial Times ha visionato una lettera di Aci Europe, che rappresenta gli scali aeroportuali dell'Ue, molto allarmante sulle riserve di carburante per aerei, specie in vista dell'alta stagione estiva. Fatih Birol (Aie) a Der Spiegel: "Stiamo vive - facebook.com facebook Il Financial Times: “Aeroporti europei a rischio carburante se Hormuz non riapre in tre settimane” x.com