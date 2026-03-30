Si è concluso venerdì scorso il terzo gemellaggio tra la Valle del Montone e la cittadina termale francese di Aix-Les-Bains. L'iniziativa, coordinata dalla professoressa Claudia Cortesi, dal professor Marco Susanna della scuola media di Castrocaro Terme e dalla docente Michéle Casagrande del college Garibaldi, ha visto cinque giorni di incontri tra studenti e famiglie, con un’accoglienza calda e familiare.

Aix-Les-Bains è una comunità di circa 30 mila abitanti situata sulle sponde del lago di Bourget nel dipartimento francese della Savoia regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. La caratteristica affine alla città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che probabilmente più di ogni altro aspetto potrebbe legarla al territorio, sta nella presenza di centri termali e turistici. “Una delle caratteristiche del progetto, avviato nel 2019, è stata la multidisciplinarietà - spiegano i docenti coinvolti -: nell’esaminare le realtà storiche, geografiche e sociali delle due città, si è puntato alle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Cinque giorni tra scuola e famiglie, "accolti come figli": il gemellaggio che unisce Castrocaro e Francia

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