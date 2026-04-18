Danimarca-Italia oggi Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario tv programma streaming

Oggi alle 15:00 si disputa a Copenaghen la partita tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. La sfida si svolge nel contesto delle qualificazioni europee e viene trasmessa in diretta su canali dedicati e piattaforme di streaming. Si tratta del quarto incontro in calendario per le due nazionali in questa fase di qualificazione.

Azzurre, non fermatevi. Oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15:00 si gioca a Copenaghen Italia-Danimarca, quarto match valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per le nostre portacolori, a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di rimanere in corsa per il Brasile. Le ragazze seguite da Andrea Soncin sono reduci dalla goleada contro la Serbia, liquidata a domicilio con un perentorio 6-0 invertendo il trend visto fino a questo momento, in cui le giocatrici pur con un gioco di qualità sono sempre state lucide sottoporta. La Danimarca, tra l’altro, occupa il primo posto della classifica con sette punti, tre in più della Svezia e appunto dell’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

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