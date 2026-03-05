Dove vedere in tv Italia-Danimarca Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario programma streaming

Sabato 7 marzo alle 18:15 la Nazionale italiana di calcio femminile scenderà in campo contro la Danimarca nel secondo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, consentendo ai tifosi di seguire l’evento in tempo reale. L’appuntamento si svolge durante la fase a gironi delle qualificazioni.

Sabato 7 marzo (ore 18:15) la Nazionale Italiana di calcio femminile sarà impegnata nel secondo incontro della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. Le azzurre, sconfitte all’esordio 1-0 dalla Svezia a Reggio Calabria, vanno a caccia di rivincite contro la Danimarca, avendo la necessità di conquistare tre punti importanti per credere ancora nell’accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. Un primo match difficile per la formazione allenata da Andrea Soncin, che hanno pagato a caro prezzo la propria sterilità offensiva. Dopo un brutto primo tempo chiuso sotto di un gol, la compagine tricolore ha cercato di riequilibrare le sorti del confronto, ma anche per un pizzico di sfortuna l’obiettivo non è stato centrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

