Danimarca-Italia oggi in tv Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | orario canale in chiaro streaming

Oggi alle 15:00 si disputa a Copenaghen la partita tra le squadre nazionali di Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027. La gara, trasmessa in chiaro e disponibile anche in streaming, rappresenta il quarto incontro del torneo di qualificazione. La sfida si svolge in un contesto di competizione internazionale tra le due formazioni nazionali.

Azzurre, non fermatevi. Oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15:00 si gioca a Copenaghen Italia-Danimarca, quarto match valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per le nostre portacolori, a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di rimanere in corsa per il Brasile. LA DIRETTA LIVE DI DANIMARCA-ITALIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 15.00 Le ragazze seguite da Andrea Soncin sono reduci dalla goleada contro la Serbia, liquidata a domicilio con un perentorio 6-0 invertendo il trend visto fino a questo momento, in cui le giocatrici pur con un gioco di qualità sono sempre state lucide sottoporta.🔗 Leggi su Oasport.it

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