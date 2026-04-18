Dan Peterson | Oggi il basket è diventato un circo odio il tiro da 3 Berlusconi mi offrì il Milan

Dan Peterson, ex allenatore di basket, racconta a Fanpage.it alcuni momenti della sua carriera, tra aneddoti, esperienze e vittorie significative. Durante l’intervista, ha espresso il suo punto di vista sullo stato attuale del basket, definendolo un “circo” e manifestando il suo disappunto per il tiro da tre punti. Ha inoltre ricordato un’offerta ricevuta da un noto politico per la gestione di una squadra di calcio.