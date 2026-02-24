Spegne 90 candeline Dan Peterson il Coach che ha fatto la storia del basket
Dan Peterson compie 90 anni, una celebrazione che coincide con il suo ruolo chiave nel basket italiano. La causa di questa ricorrenza è il suo contributo alla crescita del gioco, portando entusiasmo e innovazione nelle squadre e nelle piazze italiane. Durante la sua carriera, ha guidato squadre di alto livello e lasciato un segno tangibile nel panorama sportivo. La festa si svolge tra ricordi di successi e momenti di pura energia.
Grande festa per ricordare i trionfi con la Virtus alle sfide che hanno acceso il derby sotto le Due Torri, fino alle vittorie con l'Olimpia Novant’anni portati con la consueta energia e ironia e un’impronta indelebile anche sotto le due torri. Dan Peterson festeggia un compleanno speciale a Palazzo Lombardia, ma a Bologna il suo nome non è solo legato ai trofei: è sinonimo di sfide epiche, derby infuocati e pagine memorabili con e contro la Virtus. Alla cerimonia a Milano sono intervenuti il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Un grande personaggio del basket – ha commentato Fontana – un trascinatore e motivatore che ho sempre apprezzato, anche se non è mai stato il coach della squadra di Varese. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
