Dallo studio TV all’altare | sì alle nozze della campionessa Kong Sang Jeong

Una campionessa nota per la sua partecipazione a un programma televisivo ha deciso di sposarsi. Il suo percorso sentimentale, iniziato durante le registrazioni di Transit Love 3, si conclude con il matrimonio. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’atleta, che hanno comunicato il passo importante fatto dalla sportiva. La coppia ha scelto di celebrare il loro legame in un rito civile, senza ulteriori dettagli sulle nozze.

Il percorso d’amore iniziato tra le luci dello studio televisivo di Transit Love 3 trova oggi la sua consacrazione definitiva. La campionessa olimpica di velocità Kong Sang Jeong ha condiviso con i propri follower la notizia del suo imminente matrimonio con il chirurgo Seo Min Hyung, confermando che il legame nato nel 2024 porterà la coppia davanti all’altare durante la prossima stagione autunnale. Dalle divergenze quotidiane alla promessa solenne. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato lo scorso 17 aprile sul profilo social della medagliata olimpica. Kong Sang Jeong ha voluto raccontare con estrema trasparenza l’evoluzione del loro rapporto, descrivendo una dinamica fatta di intensità e piccoli scontri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dallo studio TV all’altare: sì alle nozze della campionessa Kong Sang Jeong Notizie correlate Leggi anche: Dallo studio all’uncinetto, il boom della biblioteca Tiraboschi Leggi anche: La Ruota della Fortuna, nozze d’oro in studio. Gerry Scotti incalza: “Devi arrivare a 70”