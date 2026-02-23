Dallo studio all’uncinetto il boom della biblioteca Tiraboschi

Il crescente interesse per le attività culturali ha portato a un aumento delle presenze nella biblioteca Tiraboschi, che registra fino a 1.100 visitatori al giorno. La causa di questo afflusso è legata all’ampliamento delle offerte, come corsi di uncinetto e laboratori di studio. L’intervento dell’architetto svizzero Mario Botta ha trasformato gli spazi, rendendoli più accoglienti. La biblioteca diventa così un punto di riferimento per studenti e appassionati di hobby creativi.

NELLE SALE. Tra corsi e letture si registrano fino a 1.100 presenze al giorno. Su L’Eco di Bergamo in edicola un’intervista all’architetto che ha realizato il progetto, lo svizzero Mario Botta. Non importa che sia un corso di calligrafia, di scacchi o persino di uncinetto, un’ora di conversazione in inglese o di giochi in scatola, un talk con autori e saggisti o la riunione di un gruppo di lettura, oppure l’angolo dedicato ai più piccoli, tra laboratori sensoriali anche «rumorosi» e il compulsare di volumi illustrati in tutte le lingue del mondo. Ciò che importa è «stimolare curiosità e partecipazione» attraverso attività di tutti i tipi e sempre gratuite. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

DOVE: Sala Mimmo Boninelli - Biblioteca civica Antonio Tiraboschi - Bergamo (BG) QUANDO: 28 marzo 2026 ore 14:30 appello 14:00 La Polisportiva dei Colli - Sezione SCACCHI in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano organizza un torneo di s - facebook.com facebook