Dallo stalking al femminicidio | un workshop per formare i professionisti del sociale e della sicurezza

Da brindisireport.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mesagne si tiene un workshop dedicato alla prevenzione dei casi di stalking e femminicidio. L'evento si concentra sull'analisi dei segnali di allarme, sulla creazione di profili psicologici e sulle modalità di intervento tempestivo. L'obiettivo è formare i professionisti del sociale e della sicurezza per affrontare situazioni di violenza prima che possano degenerare. Il percorso mira a rafforzare le competenze di chi lavora quotidianamente con persone a rischio.

MESAGNE – Riconoscere i segnali, tracciare un profilo psicologico e intervenire prima che l'ossessione si trasformi in tragedia. È questo l'obiettivo di "Dallo stalking al Femminicidio", il workshop di criminologia ad alto impatto operativo organizzato da Asse Aps (Accademia di sviluppo socio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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