Dallo stalking al femminicidio | un workshop per formare i professionisti del sociale e della sicurezza

A Mesagne si tiene un workshop dedicato alla prevenzione dei casi di stalking e femminicidio. L'evento si concentra sull'analisi dei segnali di allarme, sulla creazione di profili psicologici e sulle modalità di intervento tempestivo. L'obiettivo è formare i professionisti del sociale e della sicurezza per affrontare situazioni di violenza prima che possano degenerare. Il percorso mira a rafforzare le competenze di chi lavora quotidianamente con persone a rischio.

MESAGNE – Riconoscere i segnali, tracciare un profilo psicologico e intervenire prima che l'ossessione si trasformi in tragedia. È questo l'obiettivo di "Dallo stalking al Femminicidio", il workshop di criminologia ad alto impatto operativo organizzato da Asse Aps (Accademia di sviluppo socio.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economyMiami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il... Setificio: l’Aula Giannino Brenna si rinnova: nuove tecnologie per formare i professionisti del tessile di domaniGrazie al contributo di Fondazione della Seta, il laboratorio si aggiorna con software e strumenti professionali per avvicinare scuola e impresa Un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Violenza di genere online: Polizia Postale, Big Tech e società civile a confronto; Chiara Balistreri si sfoga sui social: 'Il mio ex violento torna a casa. Non voglio diventare vittima di femminicidio'; Femminicidio Pamela Genini, Soncin a processo immediato; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin. Dallo stalking al femminicidio: un workshop per formare i professionisti del sociale e della sicurezzaIl seminario sarà guidato dal criminologo dott. Andrea Feltri, esperto internazionale in Scienze Criminologiche e Criminalistiche, con un passato in ruoli di prestigio nell'Intelligence e nella Crime ... brindisireport.it Femminicidio Pamela Genini: arriva la richiesta per il killer SoncinIl caso del femminicidio Pamela Genini e la richiesta verso il killer, l'ex fidanzato Gianluca Soncin. Ecco cosa filtra dalla Procura. newsmondo.it Stalking: lo stato di WhatsApp è prova valida per la condanna La Cassazione chiarisce che le minacce pubblicate sullo stato WhatsApp configurano stalking se... - facebook.com facebook La faida del Colombatto finisce in procura, la preside denuncia docenti e sindacati per stalking x.com