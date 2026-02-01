Argentina gli incendi distruggono 36mila ettari di foreste in Patagonia dall’inizio dell’anno Ma Milei dimezza i fondi per i vigili del fuoco

Gli incendi in Patagonia continuano a devastare la regione. Dal 5 gennaio, sono andati in fumo oltre 36 mila ettari di boschi, pascoli e praterie, secondo l’AFE. Nel frattempo, il governo di Milei ha deciso di dimezzare i fondi destinati ai vigili del fuoco, lasciando molti senza risorse per combattere le fiamme. La situazione resta critica e i vigili del fuoco chiedono più supporto.

Gli incendi nella Patagonia argentina non si fermano. Dal 5 gennaio sono stati distrutti oltre 36mila ettari di foreste autoctone, pascoli e praterie secondo i dati dell'Agencia Federal de Emergencias (AFE). Le zone interessate si trovano in particolare nella Comarca andina al confine con il Cile, vasta area caratterizzata da boschi e paesaggi montani. La provincia di Chubut è la più colpita e le fiamme hanno raggiunto anche il Parque Nacional Los Alerces. Secondo Greenpeace, sono andati distrutti oltre 40mila ettari. "Gli incendi sono riconducibili a tre cause strutturali che si completano a vicenda.

