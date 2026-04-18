Dall’euroscetticismo al pieno atlantismo | la parabola politica di Giorgia Meloni non ha tenuto presente la nostra storia patria

Negli ultimi anni, la traiettoria politica di Giorgia Meloni in materia di politica estera ha mostrato un passaggio dall’euroscetticismo all’adesione a politiche più atlantiste. Questa evoluzione ha suscitato attenzione tra analisti e osservatori, considerando il contesto storico e le scelte fatte dal partito di riferimento. La sua posizione si è progressivamente spostata rispetto a temi come l’Unione Europea e l’alleanza con gli Stati Uniti, rivelando un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti.

Negli ultimi anni, la traiettoria politica di Giorgia Meloni in materia di politica estera ha conosciuto una trasformazione profonda, particolarmente evidente nel passaggio dalle posizioni espresse tra il 2014 e il 2021 all’attuale linea di governo sul conflitto tra Russia e Ucraina. Questo radicale cambiamento merita alcune osservazioni del tutto oggettive, atteso che le posizioni di critica delle sanzioni assunte in precedenza sulla Russia e poi sulla crisi ucraina si fondavano sulla difesa dell’interesse nazionale. Infatti, all’indomani della crisi della Crimea del 2014, l’Onorevole Meloni si collocava tra le voci più critiche rispetto alla strategia europea delle sanzioni contro la Russia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dall’euroscetticismo al pieno atlantismo: la parabola politica di Giorgia Meloni non ha tenuto presente la nostra storia patria Notizie correlate Giorgia Meloni: dalla Garbatella a Palazzo Chigi – Storia di un'ascesa politicaNata nel 1977 nel quartiere popolare della Garbatella a Roma, Giorgia Meloni è diventata il 22 ottobre 2022 la prima donna Presidente del Consiglio... La Vardera contro Giorgia Meloni: "Mi ha scritto arrabbiata che il mio è un modo vergognoso di fare politica"“La donna più potente d'Italia, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri stanotte a mezzanotte mi ha mandato un messaggio su whatsapp... Contenuti utili per approfondire Claudio Cerasa: Ora Meloni si salva se diventa pienamente europeistaIntervista col direttore del Foglio: Il suo a-trumpismo c’è da tempo e sarà lampante nell’incontro con Zelensky. Per non ... huffingtonpost.it L'ultimo anno di Giorgia: cosa resta delle promesse di Meloni (e cosa farà)La prossima legge di bilancio, le zero riforme e gli scontri in maggioranza: come saranno gli ultimi mesi a Palazzo Chigi della leader di Fratelli d'Italia ... today.it