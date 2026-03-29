La giornalista ha reso noto di aver ricevuto un messaggio su WhatsApp da parte della presidente del Consiglio, che si è detta arrabbiata. Nel messaggio, la prima ministra ha commentato il modo di fare politica della giornalista, definendolo vergognoso. La comunicazione è avvenuta a mezzanotte e riguarda un episodio di tensione tra le due figure pubbliche.

“La donna più potente d'Italia, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri stanotte a mezzanotte mi ha mandato un messaggio su whatsapp molto stizzita. Perché lo ha fatto? Mi ha allegato il mio video pubblicato sull’impugnativa del Cdm e mi ha detto 'che modo vergognoso di fare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La Vardera contro Giorgia Meloni: "Mi ha scritto arrabbiata che il mio è un modo vergognoso di fare politica"

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