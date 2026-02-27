Giorgia Meloni | dalla Garbatella a Palazzo Chigi – Storia di un' ascesa politica

Giorgia Meloni è nata nel 1977 nella Garbatella, quartiere popolare di Roma. Il 22 ottobre 2022 è diventata la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica Italiana. La sua ascesa politica ha avuto inizio negli anni '90 e si è consolidata attraverso vari incarichi e incarichi pubblici nel corso degli anni.

Nata nel 1977 nel quartiere popolare della Garbatella a Roma, Giorgia Meloni è diventata il 22 ottobre 2022 la prima donna Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica Italiana. Dalla militanza giovanile nel Movimento Sociale Italiano alla fondazione di Fratelli d'Italia, questa è la cronistoria completa di una delle figure politiche più influenti della Terza Repubblica. Giorgia Meloni nasce a Roma il 15 gennaio 1977. Il padre, Francesco, è di origine sarda ed esercita la professione di commercialista; la madre, Anna Paratore, è siciliana, originaria di Messina, e lavora come scrittrice. La storia familiare è segnata presto da una frattura: il matrimonio dei genitori entra in crisi e il padre lascia la famiglia, trasferendosi alle Canarie per sposare un’altra donna. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Giorgia Meloni: dalla Garbatella a Palazzo Chigi – Storia di un'ascesa politica Zelensky arrivato a Palazzo Chigi, accolto da Giorgia MeloniIl presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a palazzo Chigi, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Zelensky a Palazzo Chigi, il presidente ucraino: “Mi fido di Giorgia Meloni”La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi, dove il leader di Kiev è arrivato con... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Giorgia Meloni su Arte.tv: il documentario sull’ascesa politica della Premier; Il viaggio repubblicano dei voti referendari; 'Giorgia, la figlia del popolo', esce saggio di Italo Bocchino; Arianna e La Russa schierati per il libro di Italo Bocchino, tra elegie, nostalgie e ministri. Italo Bocchino: Giorgia Meloni vince perché monastica, io sono stato un naufrago tra sesso e alcolL'ex braccio destro di Fini si confessa al Corriere della Sera tra retroscena politici e crisi personali: Ero considerato un impresentabile, oggi sono ... ilsecoloxix.it FdI branch in Meloni's Garbatella district of Rome vandalisedThe branch of Premier Giorgia Meloni's right-wing Brothers of Italy (FdI) party in Garbatella, the Rome district where she grew up, was vandalized overnight, two FdI MPs said on Thursday. A hammer and ... ansa.it Giorgia Meloni parla di legge elettorale ma fuori dal palazzo le priorità sono altre. Perché non viene in Parlamento a parlare di sicurezza, stipendi e pensioni x.com Cara Lilli ti scrivo: “Giorgia Meloni vuole emulare Trump e Orban” - facebook.com facebook