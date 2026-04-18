Dalle Vibrazioni al teatro | l’opera rock che celebra Giulia

Da ameve.eu 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo 2026, il Teatro Nazionale di Milano ospiterà il debutto di Immensamente Giulia, un’opera rock che porta in scena un episodio importante della storia pop italiana. La produzione combina elementi teatrali e musicali, trasformando un momento significativo della cultura in un’esperienza artistica dal vivo. La rappresentazione si propone di raccontare questa vicenda attraverso un approccio che unisce musica e teatro, coinvolgendo il pubblico in modo diretto e immediato.

Il 12 marzo 2026 il Teatro Nazionale di Milano ospiterà il debutto di Immensamente Giulia, un’opera rock che trasforma un capitolo fondamentale della storia pop italiana in un progetto teatrale e musicale. Francesco Sarcina, autore del brano Dedicato a te che nel 2003 portò le Vibrazioni al successo commerciale con un disco di platino, ha concepito questo spettacolo come un tributo alla memoria di Giulia Tagliapietra, la ragazza che ispirò quel tormentone d’inizio millennio. Dalla hit radiofonica al palcoscenico: l’evoluzione di un classico. Il percorso che conduce alla produzione di HEART, sotto la guida della regista Lisa Nava, affonda le radici in un’epoca caratterizzata dal passaggio tra analogico e digitale, fatta di compact disc e dei primi file MP3.🔗 Leggi su Ameve.eu

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