We Will Rock You il musical al Teatro Olimpico

We Will Rock You - il Musical torna a Roma, al Teatro Olimpico, dal 26 febbraio al 1 marzo 2026. La tappa fa parte dell'attesa tournée che porterà l’energia e la magia dei Queen nei teatri delle principali città italiane fino alla primavera del 2026. Scritto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, We Will Rock You è ormai un cult del teatro musicale contemporaneo: una storia che racconta la conquista della libertà attraverso le canzoni immortali dei Queen, cantate in lingua originale e suonate rigorosamente dal vivo, che diventano colonna sonora e anima di un allestimento travolgente che unisce spettacolarità, sogno, potenza e ironia.🔗 Leggi su Romatoday.it

