We Will Rock You il musical al Teatro Olimpico

Da romatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

We Will Rock You - il Musical torna a Roma, al Teatro Olimpico, dal 26 febbraio al 1 marzo 2026. La tappa fa parte dell'attesa tournée che porterà l’energia e la magia dei Queen nei teatri delle principali città italiane fino alla primavera del 2026. Scritto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, We Will Rock You è ormai un cult del teatro musicale contemporaneo: una storia che racconta la conquista della libertà attraverso le canzoni immortali dei Queen, cantate in lingua originale e suonate rigorosamente dal vivo, che diventano colonna sonora e anima di un allestimento travolgente che unisce spettacolarità, sogno, potenza e ironia.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Hair The Tribal Love, al teatro Lyrick il musical rock

"Hair": the tribal love rock musical al Teatro EuropAuditorium

WE WILL ROCK YOU, El Musical de Queen. 5ª temporada

Video WE WILL ROCK YOU, El Musical de Queen. 5ª temporada
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: We will rock you porta alla ChorusLife Arena l’energia dei Queen; Questo degli anni '80 è considerato il miglior live dei Queen da tutti gli appassionati; La voce che resta - Rita Atria, morte per solitudine; IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA PRESENTATO ALLA STAMPA.

we will rock youWe will rock you porta alla ChorusLife Arena l’energia dei QueenSabato 21 febbraio alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, andrà in scena il musical We will rock you, di Queen & Ben Elton, con regia di Michaela Berlini. bergamonews.it

We Will Rock You è l’anthem per eccellenza della storia della musicaWe Will Rock You dei Queen è incontestabilmente una delle canzoni più famose della storia della musica: il testo e soprattutto la struttura ritmica riconoscibilissima l’hanno resa da subito un pezzo ... esquire.com