Dalle partigiane reggine alla prima celebrazione del 25 aprile a Reggio Calabria | la memoria che si rinnova

A Reggio Calabria si sono tenute le celebrazioni del 25 aprile, con un ricordo che affonda le radici nelle figure delle partigiane locali. La manifestazione ha coinvolto diverse istituzioni e cittadini, sottolineando il valore della memoria storica. Durante la cerimonia, sono state ricordate le resistenze e i sacrifici del passato, con un'attenzione particolare alle figure femminili che hanno contribuito alla lotta partigiana.

“Se oggi abbiamo la libertà di esprimerci - anche di sbagliare - lo dobbiamo a chi ha rischiato o perso la vita per consegnarci una delle democrazie più solide e una Costituzione che rappresenta una “scorta” civile e non armata per ciascuno di noi”.Da questa consapevolezza prende avvio la.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Si rinnova la celebrazione alla vita voluta dalla Diocesi udinese“I bambini sono quelli che vanno prima di tutto accolti e protetti, insieme alla loro famiglia, in modo che possano crescere quanto più liberi e... "Verso la Festa del 25 Aprile": focus sul ruolo delle partigiane di ieri e di oggiAnche quest’anno la sezione Anpi “Nilde Iotti” di Reggio Calabria, insieme al Circolo Samarcanda, promuove il percorso di iniziative culturali e... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Reggio, Arci Samarcanda e ANPI Nilde Iotti insieme per una giornata su donne e Resistenza nel ricordo di Tina Anselmi · ilreggino.it; Verso la Festa del 25 Aprile: focus sul ruolo delle partigiane di ieri e di oggi il 16 aprile 2026. Aeroporto di Reggio Calabria, che stoccata di Cannizzaro alla Sinistra. Poi il grande annuncio. E sulla Reggina si sbilancia ancora | INTERVISTAA margine dell’evento di presentazione della segreteria politica di Giuseppe Eraclini, storico Presidente della Circoscrizione di Reggio Calabria e ora candidato nelle liste di Forza Italia al Consigl ... strettoweb.com