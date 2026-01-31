Si rinnova la celebrazione alla vita voluta dalla Diocesi udinese

Questa mattina la Diocesi di Udine ha organizzato una celebrazione dedicata alla vita. La giornata si è concentrata sull’importanza di accogliere e proteggere i bambini, insieme alle loro famiglie, per farli crescere liberi e felici. Centinaia di persone si sono radunate per partecipare, ascoltando messaggi di speranza e di solidarietà. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e di fiducia nel futuro.

"I bambini sono quelli che vanno prima di tutto accolti e protetti, insieme alla loro famiglia, in modo che possano crescere quanto più liberi e felici. Ciononostante, le vite dei bambini vengono molto spesso asservite agli interessi dei grandi". È questo il messaggio dei vescovi italiani

