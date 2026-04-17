Napoli colpo al caveau Credit Agricole | banda napoletana di 6-10 uomini tra fogne e strada

Una banda composta da circa sei-10 uomini avrebbe preso di mira un caveau di un istituto di credito nella zona di Napoli. Secondo le prime informazioni, il gruppo si sarebbe diviso tra un punto di partenza distante circa due chilometri e le vie della città, utilizzando anche le condotte fognarie per muoversi. Le squadre coinvolte sono descritte come rapinatori e scassinatori, con una struttura tipica di chi si dedica a furti in banca.