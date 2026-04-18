In diverse nazioni europee, alcune aziende automobilistiche hanno trasformato le loro linee di produzione, passando dalla realizzazione di veicoli come cabriolet alla produzione di munizioni e armi. Queste riconversioni sono in aumento e coinvolgono stabilimenti precedentemente dedicati all’industria automobilistica. La tendenza si riscontra in più paesi del continente, dove le fabbriche stanno modificando le proprie strutture per adattarsi a questa nuova attività.

Nei giorni scorsi ha fatto discutere la notizia che la Volkswagen vorrebbe usare uno dei suoi impianti tedeschi per fabbricare armi e salvare così 2.300 posti di lavoro. Il Financial Times ha riferito che il gruppo tedesco è in trattative con l’azienda israeliana Rafael Advanced Defence Systems per costruire componenti per il sistema di difesa antimissilistico Iron dome. La fabbrica prescelta è quella di Osnabrück, nel Land della Bassa Sassonia, dove tutt’ora si produce il suv T-Roc Cabrio. L’impianto è destinato alla chiusura nell’autunno del 2027, come prevede il piano di ristrutturazione della casa automobilistica, che ha deciso di tagliare 35mila posti di lavoro entro il 2035.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Dalle cabriolet alle munizioni

Notizie correlate

Difesa Francia: 36 miliardi extra e corsa alle munizioni entro il 2030Il governo francese ha presentato mercoledì una nuova legge per la programmazione militare che prevede investimenti aggiuntivi di 36 miliardi di euro...

“Ho lasciato l’FBI perché non volevo lavorare dalle 9 alle 5. Ora lavoro dalle 5 del mattino alle 9 di sera ma ho realizzato il mio sogno”: la storia di Kendall Feighan e cosa fa oggiDiventare un’agente dell’FBI potrebbe sembrare un bel traguardo e così sembrava anche a Kendall Feighan che ha raccontato la sua storia a People.