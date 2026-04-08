Difesa Francia | 36 miliardi extra e corsa alle munizioni entro il 2030

Il governo francese ha annunciato mercoledì una legge sulla programmazione militare che prevede un investimento di 36 miliardi di euro entro il 2030. La misura include un aumento della spesa per la difesa e una corsa alle munizioni, con l’obiettivo di rafforzare le forze armate nel prossimo decennio. La proposta è stata presentata ufficialmente e ora passerà alle fasi di discussione parlamentare.

Il governo francese ha presentato mercoledì una nuova legge per la programmazione militare che prevede investimenti aggiuntivi di 36 miliardi di euro entro il 2030. L’obiettivo è garantire alle forze armate la capacità di gestire un possibile impiego massiccio in tempi imprevedibili. Catherine Vautrin, Ministro delle Forze Armate, ha confermato l’intenzione di procedere con nuovi ordini per ogni tipologia di munizioni. La strategia punta a una crescita costante della spesa per la difesa nei prossimi anni. Il piano finanziario dettaglia cifre crescenti: 63,3 miliardi di euro per il 2027, 68,3 miliardi per il 2028, 72,8 miliardi per il 2029 e un picco di 76,3 miliardi per il 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Difesa Francia: 36 miliardi extra e corsa alle munizioni entro il 2030 Sport trader: 10 miliardi entro il 2030, boom in ItaliaNasce e si consolida una nuova professione nel lavorativo globale: lo sport trader, una figura che trasforma la passione sportiva in un’attività di... Renault presenta il piano “futuREady”, 36 nuovi modelli entro il 2030 e più disciplina sui costiRenault avvia una nuova fase della sua strategia industriale con il piano di medio termine “futuREady”, presentato dall’amministratore delegato... Temi più discussi: La Scorpene ritorna in India con un possibile ordine per altri 3 sottomarini.; Eutelsat in trattativa con l’agenzia spaziale indiana per ampliare le opzioni di lancio satellitare; Crisi del software: l'India paga il 100% ma ottiene solo il 60% del Rafale. Parigi rischia l'accordo?; Il progetto FCAS in coma: il Caccia Europeo al capolinea e la fine dell’asse Macron-Merz. Francia prevede aumento da 36 mld euro per riarmo, ampliamento deterrenza nuclearePARIGI, 8 aprile (Reuters) - La Francia prevede di aggiungere altri 36 miliardi di euro alla spesa per la difesa da qui al 2030, nell’ambito di una legge di pianificazione militare che amplia l’arsena ... msn.com La Francia aumenterà la spesa per la difesa di 39 miliardi di dollari fino al 2030Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Ministri della Difesa di Italia e Francia: "forte preoccupazione per gli attacchi contro UNIFIL e per la sicurezza del personale" - facebook.com facebook Dialogo strategico sulla politica di sicurezza et di difesa tra la #Svizzera e la #Francia: Temi: la Strategia di politica di #sicurezza della Svizzera, la Strategia nazionale di #difesa della Francia, il rafforzamento della cooperazione bilaterale. bit.ly/4tioqFU x.com