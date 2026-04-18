Al Museo del Latte di Farra di Mel è aperta fino al 3 maggio una mostra fotografica intitolata

Il Museo del latte di Farra di Mel ospita, fino al prossimo 3 maggio, una mostra fotografica intitolata Viaggio verso l’Oriente, curata dal ventottenne locale Riccardo Colle. L’esposizione, situata nella sala del primo piano, offre uno sguardo attraverso l’obiettivo dell’autore su territori distanti tra il Giappone e il sud-est asiatico, trasformando un presidio della memoria contadina in un ponte culturale con l’Asia. L’appuntamento è aperto ai visitatori con orari differenziati: il giovedì e il venerdì dalle 17:00 alle 20:00, mentre il sabato e la domenica la fruizione è prevista tra le 15:00 e le 20:00. volesse approfittare della festività del primo maggio, il museo garantirà un accesso continuato dalle 11:00 fino alle 20:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla tradizione al Giappone: l’Asia conquista il Museo del Latte

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