Dal 1° aprile al 5 ottobre 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino ospita la mostra “My Name Is Orson Welles”, dedicata al celebre regista e attore statunitense. L’esposizione si concentra su fotografie, filmati, scenografie e materiali storici legati alla carriera di Welles, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla sua influenza nel mondo del cinema.

Torino celebra uno dei giganti assoluti della storia del cinema. Dal 1° aprile al 5 ottobre 2026, il Museo Nazionale del Cinema ospita la prestigiosa esposizione “My Name Is Orson Welles”. Ideata dalla Cinémathèque française e curata dal direttore Frédéric Bonnaud, la mostra approda sulla rampa elicoidale della Mole Antonelliana per offrire un viaggio immersivo nell'universo di un artista che ha ridefinito i confini del linguaggio visivo. L'allestimento raccoglie oltre 400 pezzi, tra cui fotografie, disegni, documenti d’archivio e materiali audiovisivi, molti dei quali mai esposti prima. Il percorso espositivo analizza Welles non solo come regista di capolavori come Quarto Potere e La signora di Shanghai, ma anche come attore, illusionista e sperimentatore sonoro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Il genio di Orson Welles conquista Torino: mostra evento al Museo del Cinema

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