Dalla Festa del Latte al Trail Ballando | il calendario degli appuntamenti in Valtrebbia

Ogni secondo e terzo sabato del mese, a partire dal 14 febbraio 2026, presso il Punto di ascolto delle aree interne dell’Emilia Romagna, situato in piazza Santa Chiara a Bobbio, si svolgono incontri dalle 10 alle 12. In questi appuntamenti vengono fornite informazioni, consulenze e assistenza sui diritti dei cittadini e utenti locali, coinvolgendo la comunità in vari eventi come la Festa del Latte e il Trail Ballando.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Punto di ascolto con attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini, utenti e consumatori, gestito dalle associazioni dei consumatori. Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada. «Nei punti raccolta aderenti troverai i salvadanai solidali del progetto "Energia comune", realizzato grazie alla partecipazione di commercianti, associazioni e cittadini. I contributi raccolti serviranno a sostenere le iniziative di aiuto concreto per persone e famiglie di Gossolengo in difficoltà per gli aumenti sulle bollette delle spese energetiche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Tempo di Natale in Basilica del Santo: il calendario degli appuntamenti Fiere a Terni, il calendario degli appuntamenti del 2026 e le zone interessateVia libera della giunta comunale: il primo evento a San Valentino il 14 febbraio, l’ultimo il 13 dicembre per Santa Lucia. Una raccolta di contenuti su Dalla Festa del Discussioni sull' argomento Festa della Farina Dolce di Piteglio; Nella valle più remota dell’Alto Adige è nato anni fa uno dei festival del formaggio più importanti d’Italia; Sagre gastronomiche: gli appuntamenti di gusto e di allegria di inizio marzo; Dolci di pasticceria e rivisitazioni per la Festa della Donna 2026. Il cuore alla festa del latte. Gusto, solidarietà e valoriGrande emozione per l’appuntamento più atteso dell’autunno romagnolo: la ‘Festa del Latte’. Giunta alla sua diciottesima edizione, la ‘Festa del Latte’ si terrà domenica prossima dalle 14.30 alle 19 ... ilrestodelcarlino.it A poco meno di una settimana dalla Festa delle Donne, vorrei questo pomeriggio rinnovare l'invito - a tutte le donne “ '8 ” è il titolo che ho dato a questo laboratorio, uno spazio protetto da dedicare al delicato tema del carico mentale e dell’i - facebook.com facebook