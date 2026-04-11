Ascolti tv ieri venerdì 10 aprile chi ha vinto tra Dalla strada al palco GF Vip e Quarto Grado

Venerdì 10 aprile 2026, le trasmissioni televisive più seguite hanno visto protagonisti tre programmi:

La Rai centra il tris nella giornata di venerdì 10 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nei tre slot principali di giornata con la prima serata vinta da Dalla strada al palco (Rai1) che ha la meglio sul Grande Fratello Vip (Canale5), l’access prime time dominato da Affari Tuoi di Stefano De Martino che batte Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, e poi il preserale con L’Eredità che sconfigge Caduta Libera. In prima serata bene anche Quarto Grado (Rete4), seguito da Fratelli di Crozza (Nove), Acquaman e il regno perduto (Italia1), Delitti in paradiso (Rai2), La casa di Ninetta (Rai3), MasterChef (Tv8) e Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche (La7). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e CrozzaLa Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 3 aprile per quanto concerne la sfida degli ascolti tv.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 3 aprile chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Via Crucis, Quarto Grado e Crozza; Ascolti tv ieri (3 aprile): La Via Crucis batte il Grande Fratello Vip, il reality crolla ma recupera in seconda serata; Ascolti tv, chi ha vinto la sfida di ieri sera venerdì 3 aprile?; Ascolti tv ieri 3 aprile, vince la Via Crucis con il 20.6% di share, il GF Vip al 17.4%: i dati Auditel.

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La criminologa a Quarto Grado ha risposto alle domande di Gianluigi Nuzzi - facebook.com facebook

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