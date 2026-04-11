ASCOLTI TV 10 APRILE 2026 | DALLA STRADA AL PALCO GF VIP QUARTO GRADO CROZZA

Nella serata di venerdì 10 aprile 2026, sono stati trasmessi diversi programmi televisivi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Tra questi, un evento speciale intitolato Dalla Strada al Palco e una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questi programmi hanno registrato i loro ascolti, mentre un altro show di approfondimento ha proposto nuovi episodi. La serata televisiva si è conclusa con varie proposte per gli spettatori.

ASCOLTI TV 10 APRILE 2026 • VENERD Ì •. Gli ascolti tv di venerdì 10 aprile 2026 con l’esordio di Dalla Strada al Palco Special ed una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x 174° Anniversario della Polizia di Stato – x É Sempre Mezzogiorno! Menù – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Dalla Strada al Palco. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 10 APRILE 2026: DALLA STRADA AL PALCO, GF VIP, QUARTO GRADO, CROZZA Ascolti tv venerdì 10 aprile: Dalla strada al palco, Grande Fratello Vip, Quarto gradoAscolti tv venerdì 10 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... ASCOLTI TV 3 APRILE 2026: LA VIA CRUCIS DI PAPA LEONE, ALTA TENSIONE AL GF VIP, QUARTO GRADOASCOLTI TV 3 APRILE 2026 • VENERDÌ • Gli ascolti tv di venerdì 3 aprile 2026 con il Rito della Via Crucis ed una nuova puntata del Grande Fratello... Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera 9 aprile, chi ha vinto tra 'Uno Sbirro in Appennino' e 'Stanno Tutti Invitati'; Ascolti tv ieri (9 aprile): Claudio Bisio ‘asfalta’ Pio e Amedeo, Uno sbirro in Appennino fa il botto. E De Martino e Scotti festeggiano insieme; Ascolti tv, Scotti-De Martino: svolta nella sfida tra i game show dell'access prime time. Tutti i dati Auditel; Ascolti tv ieri giovedì 9 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e Amedeo. Ascolti tv venerdì 10 aprile: Dalla strada al palco e il Grande Fratello Vip, i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 10 aprile 2026. Su Rai1 in onda la prima puntata della nuova stagione di Dalla strada al palco e l’appuntamento con il Grande ... fanpage.it Ascolti tv venerdì 10 aprile: Dalla strada al palco, Grande Fratello Vip, Quarto gradoAscolti tv 10 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Boom d’ascolti per Bisio nei panni dello sbirro Benassi: cinema in festa in Appennino x.com Uno Sbirro in Appennino fa il boom di ascolti tv al debutto. Claudio Bisio debutta con il 24% di share con più di 4 milioni di telespettatori. Un successo meritato soprattutto per il suo gradito ritorno di attore in tv. Simpatico e poliedrico in tutte le occasioni. Un p - facebook.com facebook