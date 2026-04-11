La prima puntata della nuova edizione dello spettacolo ha visto la partecipazione di giudici provenienti dalla strada, tra cui personaggi che hanno portato un tocco inaspettato. Tra i momenti più discussi, le punzecchiature tra alcuni giudici e le lacrime di altri, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. La presenza di figure note ha contribuito a creare un’atmosfera diversa rispetto alle passate edizioni, attirando l’attenzione sulla formula rinnovata dello show.

Dalla strada al palco torna in tv con una nuova edizione rinnovata. La creatura di Carlo Conti conquista grazie ad una formazione di giudici – i “passanti importanti” – che sa farsi notare. Tante le performance emozionanti, ma soprattutto i momenti di puro show e divertimento. Un format che si rinnova e convince. Voto: 9. Rinnovarsi senza perdere il proprio spirito: Dalla strada al palco è uno dei pochi programmi che è riuscito in quest’impresa, convincendo anche in questa nuova versione. Era il 2022 quando Carlo Conti ebbe l’idea del format e su Rai 2 andò in onda la prima edizione dello show. Al timone all’epoca c’era Nek, affiancato poi nel 2004 da Bianca Guaccero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dalla strada al palco, le pagelle della prima puntata: Frassica punge Conti (9) Guaccero e Venier in lacrime (8)

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Il giovane sassofonista adranita Alfio Russo questa sera è stato il vincitore della prima puntata della trasmissione “Dalla strada al palco special”, con Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero, in onda su Rai Uno, che ha conquistato così diret - facebook.com facebook