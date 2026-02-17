Elettra Lamborghini ha commentato che alcuni influencer guadagnano 10.000 euro con un video stupido sui social, mentre altri preferiscono non impegnarsi. La cantante, presente al Festival di Sanremo con il brano Voilà, ha espresso questa opinione durante una delle sue interviste, con tono diretto e senza peli sulla lingua.

Diretta e schietta Elettra Lamborghini lo è da sempre. La cantante è in gara al Festival di Sanremo con Voilà. Nelle interviste pre Ariston ha parlato del fatto che l’unica cosa che la preoccupa “è scendere le scale. Sento il cuore che batte e mi sembra di svenire anche perché indosso abiti stretti e da buona forchetta peggioro la situazione mangiando tortellini prima di salire sul palco. Da dietro la scala sento il cuore che fa pum pum pum, poi rallenta e quando Carlo Conti annuncia il mio riparte il pum pum pum. Devo fare allenamento zen e respiri profondi”. A proposito di tortellini, lo scorso 29 dicembre Lamborghini aveva risposto a tono ad alcuni leoni da tastiera che discettavano sulla sua forma fisica: “ Ma come ti permetti a dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei tu per dire ciò, mi conosci?! ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è gente che studia e gente che sui social con uno stupido video prende 10k. È ovvio che nessuno voglia più fare un cazzo”: quando Elettra Lamborghini, all’Ariston con Voilà, lanciò una stoccata agli influencer

Elettra Lamborghini in gara a Sanremo 2026 con "Voilà", racconta il significato del suo brano che è un inno al divertimento. Video-intervistaElettra Lamborghini partecipa a Sanremo 2026 con il brano

Il video più divertente del giorno: Elettra Lamborghini in incognito chiede alla gente cosa pensa di lei a Sanremo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.