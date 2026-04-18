Dalla mezzadria al futuro | la sfida vincente di Terre d’Etruria

Durante l'edizione di Vinitaly a Verona, la cooperativa Terre d’Etruria ha celebrato i suoi 75 anni di attività presentando un piano di sviluppo per i prossimi venticinque anni. La cooperativa, fondata sulla tradizione della mezzadria, ha condiviso le proprie intenzioni di crescita e innovazione, sottolineando l’impegno nel mantenere saldo il legame con il territorio e nel rafforzare la propria presenza nel settore vitivinicolo.

A Verona, durante il consueto appuntamento internazionale di Vinitaly, la cooperativa Terre d’Etruria ha segnato il traguardo dei suoi 75 anni di attività proponendo una strategia di sviluppo che punta direttamente al prossimo quarto di secolo. L’evento, tenutosi presso lo spazio dedicato a Legacoop, non è stato solo un momento celebrativo per l’eccellenza agroalimentare toscana, ma un vero e proprio banco di prova programmatico per proiettare la realtà produttiva verso il 2050. Dalle radici della mezzadria alla forza del consolidamento territoriale. La storia di questa realtà affonda le basi in una data precisa: il 14 aprile 1950. In quel periodo, un gruppo di piccoli agricoltori e mezzadri, spinti da un forte senso di mutuo soccorso, decise di unirsi per affrontare le sfide del mercato agricolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla mezzadria al futuro: la sfida vincente di Terre d’Etruria Notizie correlate Giappone estrae terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla cina: ogni motore di veicolo elettrico contiene 1,5 kg di terre rarel’analisi odierna mette in evidenza la posizione del giappone rispetto alle terre rare, le nuove misure cinesi e le dirette implicazioni sui settori... Derby Etruria: Arezzo-Perugia, la sfida decisiva perDomani si gioca il derby dell’Etruria tra Arezzo e Perugia, una sfida decisiva per la salvezza in Serie C che vedrà i biancorossi ospiti all’Arechi...