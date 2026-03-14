Derby Etruria | Arezzo-Perugia la sfida decisiva per

Domani si svolge il derby dell’Etruria tra Arezzo e Perugia, una partita importante in Serie C che potrebbe influenzare la lotta per la salvezza. I biancorossi affrontano in trasferta i padroni di casa all’Arechi, entrambi i team cercano punti fondamentali per la classifica. La sfida è considerata cruciale per le rispettive stagioni.

Domani si gioca il derby dell’Etruria tra Arezzo e Perugia, una sfida decisiva per la salvezza in Serie C che vedrà i biancorossi ospiti all’Arechi contro un avversario costretto a cercare punti vitali. Mentre le altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere hanno ottenuto risultati favorevoli, come il pareggio della Torres contro il Ravenna o la vittoria del Pineto sul Bra, l’attenzione si concentra su questo scontro diretto dove ogni punto pesa più di qualsiasi altro. Le formazioni probabili sono state delineate dai tecnici Christian Bucchi e Giovanni Tedesco, che dovranno gestire assenze importanti e diffide disciplinari che potrebbero alterare gli equilibri iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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