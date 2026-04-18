Dalla medicina alla poesia La genialità di Francesco Redi L’omaggio di Arezzo

Un omaggio ad Arezzo celebra la figura di Francesco Redi, uno scienziato e scrittore noto per i suoi numerosi contributi. Tra i suoi scritti figurano la ricetta del cioccolatte al gelsomino, apprezzato dal Granduca Cosimo I, e la narrazione sulla nascita degli occhiali. Redi ha anche scritto sull’elogio dei vini toscani e ha lasciato un segno nella storia della medicina e della letteratura.

di Angela Baldi Tra i suoi scritti la ricetta del cioccolatte al gelsomino amato dal Granduca Cosimo I, la storia della creazione degli occhiali, ma anche l’elogio dei vini toscani. È stato il primo medico dei Medici, dottore personale dei Granduchi Ferdinando II e Cosimo III, l’aretino Francesco Redi (in foto in alto a sinistra, un ritratto), una figura centrale nella nascita della scienza moderna. Fino al 7 di giugno Arezzo, la sua città natale, lo celebra nel quadricentenario dalla nascita, con una grande mostra dedicata alla sua cultura enciclopedica. Redi infatti si muoveva con versatilità tra discipline diverse: dall’anatomia alla filologia, dalla sperimentazione scientifica alla poesia, dall’elaborazione di ricette mediche alla consulenza sanitaria per amici e collaboratori.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla medicina alla poesia. La genialità di Francesco Redi. L’omaggio di Arezzo Notizie correlate Arezzo celebra Francesco Redi nel quadricentenario dalla nascitaLa mostra bibliografica, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Arezzo, con il patrocinio di... La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco RediArezzo, 7 aprile 2026 – La libreria per bambini La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Dalla medicina alla poesia. La genialità di Francesco Redi. L’omaggio di Arezzo. Dalla medicina alla poesia. La genialità di Francesco Redi. L’omaggio di Arezzodi Angela Baldi Tra i suoi scritti la ricetta del cioccolatte al gelsomino amato dal Granduca Cosimo I, la storia ... quotidiano.net Arezzo celebra Francesco Redi, il primo medico dei Medici, nel quadricentenario dalla nascita, nella sua città di origineArezzo, 1 aprile 2026 – Il Libro dei Ricordi, iniziato a compilare poco più che ventenne, per la prima volta esposto al pubblico; le illustrazioni che commissionava agli incisori del tempo; due ... lanazione.it