Arezzo celebra Francesco Redi nel quadricentenario dalla nascita

Arezzo dedica una mostra a Francesco Redi in occasione del quattrocentenario della nascita. Tra i materiali esposti ci sono il Libro dei Ricordi, iniziato da Redi a vent’anni e ora esposto per la prima volta, e le illustrazioni commissionate agli incisori dell’epoca. Sono presenti anche due vocabolari dell’Accademia della Crusca con note manoscritte, oltre a documenti sulla creazione degli occhiali e altri manoscritti inediti.

La mostra bibliografica, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Arezzo, con il patrocinio di Regione Toscana, a cura di Elisa Boffa, si inaugurerà giovedì 2 aprile alle ore 18 presso la Galleria Comunale D’arte Contemporanea (piazza San Francesco, 4, Arezzo) e sarà visitabile fino al 7 giugno. All’inaugurazione parteciperanno il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l’assessore alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti e la curatrice Elisa Boffa. Nel panorama scientifico italiano ed europeo del Seicento, l’aretino Francesco Redi (1626-1697) fu un protagonista di primo piano.... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Arezzo celebra Francesco Redi nel quadricentenario dalla nascita Articoli correlati Leggi anche: Arezzo celebra Francesco Redi: in mostra 70 opere per il quadricentenario dalla nascita Arezzo celebra Francesco Redi, il primo medico dei Medici, nel quadricentenario dalla nascita, nella sua città di origineArezzo, 26 marzo 2026 – Il Libro dei Ricordi, iniziato a compilare poco più che ventenne, per la prima volta esposto al pubblico; le illustrazioni... Una selezione di notizie su Francesco Redi Argomenti discussi: EconoMia, l’Ordine dei Commercialisti entra in classe; Estra per lo sport, i vincitori della V edizione della Call to action L’energia delle buone pratiche in Toscana. Arezzo celebra Francesco Redi, il primo medico dei Medici, nel quadricentenario dalla nascita, nella sua città di origineFrancisci Redi patricii arretini: la (ri)scoperta del genio è la mostra bibliografica con 70 opere a cura di Elisa Boffa che si svolgerà dal 2 aprile al 7 giugno presso la Galleria Comunale D’arte C ... msn.com