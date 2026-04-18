Dal trionfo con Pavarotti al Lion d' Oro | la città premia la sua stella della lirica Wilma Vernocchi

Recentemente, una cantante lirica ha ricevuto il Lion d'Oro durante un evento organizzato dal Lions Club Forlì Host, consegnato dalla presidente del club. La stessa artista aveva già ottenuto riconoscimenti precedenti, tra cui una vittoria con il famoso tenore. La cerimonia si è svolta in un contesto pubblico, con un pubblico presente e un momento di grande emozione per l'artista.

Nel corso di un recente incontro, un'emozionata Wilma Vernocchi ha ricevuto il prestigioso Lion d'Oro dalle mani di Fiorella Maria Mangione, presidente del Lions Club Forlì Host. Il riconoscimento, che fu ideato nell'anno sociale 19901991 quando era presidente Nicola Milandri, intende mettere in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate A Pievequinta un pomeriggio in lirica con Wilma Vernocchi e i suoi allievi di cantoDomenica 19 aprile, alle 16 a Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta, sarà in programma un concerto lirico con la partecipazione del soprano... Alla Fabbrica delle Candele torna la "chiamata al canto" con la soprano Wilma VernocchiProseguono a Forlì le iniziative dedicate alla diffusione della cultura musicale e alla partecipazione attiva dei cittadini.