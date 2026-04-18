Due sorelle hanno deciso di donare il guardaroba della madre, scomparsa nel 2025 all’età di 93 anni, trasformando il dolore per la perdita in un gesto di solidarietà. La loro iniziativa mira ad aiutare le persone che affrontano malattie complesse, utilizzando gli abiti della madre come mezzo di supporto. La scelta deriva dalla volontà di condividere un patrimonio personale in modo concreto e solidale.

Alessandra e Francesca Ambrosi hanno scelto di trasformare il dolore per la perdita della madre, Anna Maria, scomparsa nel 2025 all’età di 93 anni, in un atto di solidarietà concreta verso chi combatte malattie complesse. Attraverso la donazione di un prezioso patrimonio familiare alla Fondazione File, le due sorelle intendono sostenere l’impegno sociale dell’ente, che si occupa di assistere i malati gravi, dando nuova utilità a oggetti carichi di storia e significato. Il percorso di questa iniziativa prende forma tra le mura di Palazzo Corsini, dove dal 17 al 19 aprile 2026 si terrà il Florence Vintage Market. In questa occasione, circa cinquanta capi d’abbigliamento, tra cui completi eleganti, gonne e abiti, insieme a borse, vasi, piatti e vari oggetti di oggettistica appartenuti alla defunta, saranno messi in vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal lutto alla solidarietà: il guardaroba di una madre aiuta i malati

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