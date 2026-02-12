Saronno lutto per i due giovani | raccolta fondi supera i 20mila euro comunità in lutto e solidarietà
La comunità di Saronno si stringe attorno alle famiglie di Emanuele e Michele, i due giovani vittime dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi. In poco tempo, sono stati raccolti più di 20mila euro attraverso una campagna di solidarietà. La città piange e si mobilita, dimostrando vicinanza e sostegno ai familiari che ora affrontano questo momento difficile.
Saronno, la solidarietà corre per Emanuele e Michele: oltre 20mila euro raccolti dopo il tragico incidente. Saronno e i comuni limitrofi si stringono attorno alle famiglie di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due giovani che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle scorse notti. Una raccolta fondi lanciata dagli amici ha superato in tempi rapidissimi i 20.000 euro, testimoniando un’ondata di cordoglio e un forte senso di comunità. Un grido di dolore, una risposta immediata. La notizia della scomparsa di Emanuele e Michele ha sconvolto le comunità di Saronno, Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Giovani vite spezzate sul Gargano: due comunità in lutto, feste ed eventi rimandati
Due comunità del Gargano sono in lutto dopo la tragedia che ha coinvolto giovani vite.
Per i funerali di Emanuele e Michele raccolta fondi online, più di 20mila euro in 3 giorni
In soli tre giorni, le persone hanno raccolto più di 20mila euro online per le famiglie di Emanuele Accomando e Michele Forastieri.
Argomenti discussi: Saronno in lutto, addio alla professoressa Patrizia Panella: Insegnava con passione autentica; Ema e Michele, il rombo ora arriverà dal cielo; Schianto mortale contro un albero. Garbagnate in lutto per Emanuele; Auto, motori e tuning le passioni di Emanuele e Michele.
Saronno in lutto per Emanuele e Michele: oggi e domani l’ultimo salutoI funerali dei due giovani morti nell’incidente di viale Europa. Comunità unite nel dolore tra Garbagnate, Caronno e Saronno ... laprovinciadivarese.it
Saronno piange Emanuele e Michele: dolore e incredulità per la tragedia di viale EuropaComunità unite nel lutto per i due giovani morti nell’incidente notturno. Messaggi, fiori e silenzi accompagnano l’attesa dei funerali. laprovinciadivarese.it
Con grande dolore, IAL Saronno partecipa al lutto per la tragica scomparsa di Emanuele Accomando - facebook.com facebook
Saronno, liceo Legnani in lutto per la scomparsa della prof. Patrizia Panella x.com
