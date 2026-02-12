Saronno lutto per i due giovani | raccolta fondi supera i 20mila euro comunità in lutto e solidarietà

La comunità di Saronno si stringe attorno alle famiglie di Emanuele e Michele, i due giovani vittime dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi. In poco tempo, sono stati raccolti più di 20mila euro attraverso una campagna di solidarietà. La città piange e si mobilita, dimostrando vicinanza e sostegno ai familiari che ora affrontano questo momento difficile.

Saronno, la solidarietà corre per Emanuele e Michele: oltre 20mila euro raccolti dopo il tragico incidente. Saronno e i comuni limitrofi si stringono attorno alle famiglie di Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza, i due giovani che hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nelle scorse notti. Una raccolta fondi lanciata dagli amici ha superato in tempi rapidissimi i 20.000 euro, testimoniando un’ondata di cordoglio e un forte senso di comunità. Un grido di dolore, una risposta immediata. La notizia della scomparsa di Emanuele e Michele ha sconvolto le comunità di Saronno, Caronno Pertusella e Garbagnate Milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Due comunità del Gargano sono in lutto dopo la tragedia che ha coinvolto giovani vite.

In soli tre giorni, le persone hanno raccolto più di 20mila euro online per le famiglie di Emanuele Accomando e Michele Forastieri.

