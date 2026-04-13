Le borse bianche stanno tornando in auge, conquistando un ruolo di primo piano tra le tendenze della stagione. Dal modello ampio di una nota maison francese alla versione più compatta di un'altra celebre firma, il bianco si afferma come un dettaglio capace di valorizzare vari outfit. Fino a poco tempo fa, molte persone consideravano questa scelta rischiosa, associandola a un aspetto poco raffinato o di bassa qualità, ma ora sembra aver riconquistato il suo spazio nel mondo della moda.

U n vecchio pregiudizio concepisce la borsa bianca come un azzardo dal retrogusto cheap, un passo falso da confinare ai look meno riusciti degli anni Duemila. Ma la moda, si sa, ama rimescolare le carte. E trasformare i tabù in nuovi oggetti del desiderio. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Per questa stagione, il tocco di bianco diventa vera e propria folgorazione cromatica nel look. Se questa tinta è da sempre l’evergreen che profuma di mare, adesso la sua quotazione sul mercato dello stile (complice l’elezione di Cloud Dancer come colore dell’anno secondo Pantone) vale doppio.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le borse bianche tornano alla riscossa e si prendono il titolo di regine della stagione. Dal modello slouchy di Ami Paris alla Pinch di Givenchy, il bianco è il raggio di sole che mancava al guardaroba

Robur attenta alla fame del Cannara. Un girone fa l’ultimo raggio di soleEsattamente un girone fa, il Siena stava vivendo il momento migliore del suo cammino: la squadra di Bellazzini si presentò al Franchi, al cospetto...

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