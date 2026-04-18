Dal controllo stradale alla perquisizione in casa | arrestato 32enne per spaccio

Un normale controllo stradale si è trasformato in un'operazione più complessa quando, durante una fermata, è stata eseguita una perquisizione domiciliare. Un uomo di 32 anni, impiegato nel settore edile, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intera operazione si è svolta nel comune di Melendugno, coinvolgendo le forze dell’ordine in una sequenza di accertamenti che hanno portato alla custodia cautelare dell’indagato.

MELENDUGNO – Quello che doveva essere un normale controllo alla circolazione stradale si è concluso con l’arresto di un operaio. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Melendugno hanno stretto le manette ai polsi di Antonio Onorato, un 32enne del luogo, accusato di detenzione di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Droga "confezionata" in casa pronta per lo spaccio: arrestato 32enneRinvenuti, nell'appartamento del pusher, circa 34 grammi di cocaina e 10 grammi di crack, già suddivisi in dosi, oltre a un bilancino di precisione I... Droga pronta per lo spaccio in casa: arrestato 32enne tra Nesima e MisterbiancoI carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato un 32enne residente a Misterbianco ma domiciliato di fatto a Catania, con l’accusa di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sicurezza stradale: nuovi sistemi di controllo all’incrocio di via San Domenico; Sicurezza stradale: al via iscrizioni per Giovani On the Road a Roma; Durante i weekend compresi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, sono stati organizzati servizi specifici di controllo lungo le strade della zona collinare, particolarmente frequentata da cittadini ed escursionisti. L’attività, programmata nei momenti di maggior; A Berlino è iniziata la Speedweek: dal 13 al 19 aprile controlli stradali in aumento. Dal controllo stradale alla perquisizione in casa: arrestato 32enne per spaccioLe manette sono scattate nella giornata di ieri, a Melendugno, quando i carabinieri hanno proceduto con una verifica e poi con una perquisizione in casa dell’operaio ... lecceprima.it Prima revisione auto, quando si fa? Scadenze e multeLa prima revisione viene effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione, poi ogni due anni: è importante rispettare le scadenze per evitare multe salate ... virgilio.it Polizia Stradale smantella attività abusiva: oltre 40 veicoli sotto controllo e gravi irregolarità amministrative - facebook.com facebook